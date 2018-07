New York (AFP) In den Patentstreit zwischen Apple und Samsung werden nun auch die jüngsten Handymodelle iPhone 5 und Galaxy S3 einbezogen. Richter Paul Grewal im kalifornischen San José ließ am Donnerstag Klagen der beiden Technologiekonzerne zu. Zugelassen wurden auch Klagen gegen Jelly Bean, eine Version des Google-Betriebssystems Android, das unter anderem von Samsung verwendet wird.

