Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Texas ist nach Medienberichten ein Zug in eine Parade von Kriegsveteranen gerast und hat vier Menschen getötet. Wie die Zeitung "Midland Reporter-Telegramm" am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, wurden bei dem Unglück zudem 17 Menschen verletzt, zehn von ihnen schwer. An der jährlichen Parade nahmen Kriegsveteranen und ihre Ehefrauen teil. Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge in der Stadt Midland.

