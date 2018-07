Washington (AFP) Im Golf von Mexiko ist US-Medien zufolge eine Bohrinsel nach einer Explosion in Brand geraten. Bei dem Unglück vor der Küste des Bundesstaates Louisiana kamen am Freitag mindestens zwei Menschen ums Leben, wie ein lokaler Ableger des Fernsehsenders CBS berichtete. Zwei Menschen würden vermisst. Außerdem seien vier Menschen verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Die Bohrinsel gehört den Angaben zufolge dem in Houston ansässigen Energieunternehmen Black Elk Energy.

