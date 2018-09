Paris (AFP) Auf der Suche nach den ältesten Galaxien im Universum sind Astronomen auf einen neuen Rekordhalter gestoßen: Sie entdeckten eine Sterneninsel in 13,3 Milliarden Lichtjahren Entfernung, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA und die Europäische Raumfahrtagentur ESA am Freitag mitteilten. "Wir sehen die neu entdeckte Galaxie mit der Bezeichnung MACS0647-JD so, wie sie 420 Millionen Jahre nach dem Urknall aussah", hieß es in einer Mitteilung. "Ihr Licht war 13,3 Milliarden Lichtjahre zur Erde unterwegs."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.