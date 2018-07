Tirana (AFP) Mehr als 3000 Albaner haben am Samstag dem nach über 50 Jahren aus Frankreich überführtem Leichnam von König Zog I. Tribut gezollt. Die Gebeine des selbst ernannten Monarchen, der 1961 im Exil gestorben war, wurden am Nachmittag in Tirana in einem neu erbauten Familienmausoleum beigesetzt. Zog habe "die Grundlagen des albanischen Staats geschaffen und zur europäischen Ausrichtung" der Gesellschaft beigetragen, sagte Regierungschef Sali Berisha bei der Feier im früheren Königspalast, wo der Leichnam zwischenzeitlich aufgebahrt wurde.

