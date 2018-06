Sydney (AFP) In Norden Australiens ist ein siebenjähriges Mädchen offenbar beim Schwimmen von einem Krokodil gefressen worden. Ermittler untersuchten am Samstag den Mageninhalt eines erschossenen Reptils und fanden darin wahrscheinlich menschliche Überreste, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen sei laut Zeugenaussagen am Nachmittag des Vortags mit anderen Kindern und einem Erwachsenen in einem Teich östlich der Stadt Darwin geschwommen. Ein zwei bis drei Meter langes Krokodil habe zunächst den Erwachsen angegriffen und dann das Mädchen unter Wasser gezogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.