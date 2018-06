Brüssel (AFP) Die Ex-Frau und Komplizin des belgischen Kindermörders Marc Dutroux, Michelle Martin, hat den Vater eines der Opfer getroffen. "Ja, ich habe Michelle Martin tatsächlich getroffen und ich werde zu dem Thema keinen Kommentar abgeben", schrieb Jean-Denis Lejeune, Vater der vor 17 Jahren in Dutroux' Haus verhungerten Julie, am Samstag auf seiner Facebook-Seite. Dass Details zu dem Treffen am Freitagabend in die Presse gelangt seien, könne er nur bedauern.

