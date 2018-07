Dschibuti (AFP) Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) hat den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, die Fortsetzung eines "Völkermords" an der muslimischen Minderheit der Rohingya in Birma zu verhindern. Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats müssten "schnell handeln, um diese Minderheit zu retten, die einer unterdrückerischen Politik und einem Genozid ausgeliefert ist", sagte der derzeitige OIC-Vorsitzende, Dschibutis Außenminister Mahamoud Ali Youssouf, am Samstag nach einem Treffen der OIC-Außenminister in Dschibuti.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.