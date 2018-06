Sydney (AFP) Der in Australien festgenommene mutmaßliche serbische Kriegsverbrecher und frühere Milizenführer Dragan Vasiljkovic soll an Kroatien ausgeliefert werden. Dies habe Justizminister Jason Clare entschieden, teilte eine Sprecherin am Samstag mit. Kroatien wirft Vasiljkovic alias "Kapetan Dragan" vor, an der Folter und Ermordung von Zivilisten und Kriegsgefangenen während des Kroatien-Kriegs der Jahre 1992 bis 1995 beteiligt gewesen zu sein. Seine Miliz soll auch für den Tod des deutschen Journalisten Egon Scotland im Jahr 1991 verantwortlich sein, der für die "Süddeutsche Zeitung" arbeitete.

