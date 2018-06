Potsdam (AFP) Mit der Wahl eines neuen Landesvorsitzenden will die CDU in Brandenburg ihre Personalquerelen hinter sich lassen. Die Delegierten des Parteitags in Potsdam wählten am Samstag den Cottbusser Mediziner Michael Schierack mit 71 Prozent der Stimmen zum neuen Landeschef. Schierack folgt an der Parteispitze auf Saskia Ludwig, die den Posten auf innerparteilichen Druck hin abgegeben hatte. Er wolle die Brandenburger CDU zurück in die Regierungsverantwortung führen, sagte Schierack. Er ist bereits der zwölfte Landesvorsitzende seit August 1990.

