Hannover (AFP) Die Grünen wollen die 1993 eingeführte sogenannte Drittstaatenregelung für Asylbewerber wieder abschaffen. Das beschloss der Grünen-Parteitag am Samstag in Hannover. Die Drittstaatenregelung legt fest, dass Asylbewerber keinen Anspruch auf Asyl in Deutschland haben, wenn sie sich zuvor auf ihrer Flucht in einem sicheren Drittstaat aufgehalten haben.

