Hannover (AFP) Die Grünen ziehen mit einem klaren sozialpolitischen Profil in die bevorstehenden Wahlkampfauseinandersetzungen. Die Partei beschloss am Samstag auf ihrem Hannoveraner Parteitag einen Antrag, in dem deutliche Kurskorrekturen in der Sozialpolitik gefordert werden. Die Grünen verlangen darin eine baldige Anhebung des Hartz-IV-Regelsatzes auf 420 Euro. Kritisch bewertet die Partei die Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger. Die bisherige Praxis sei nicht erforderlich und müsse geändert werden, heißt es in dem Antrag.

