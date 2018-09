Straßburg (AFP) Die nach einer Entführung in Deutschland aufgefundene 15-jährige Französin Chloé ist mit ihren Eltern von Straßburg aus mit dem Zug in Richtung ihrer Heimat aufgebrochen. Am Samstagmorgen habe die Familie ihre Reise in den südfranzösischen Bezirk Gard angetreten, hieß es aus Kreisen der französischen Polizei. Die Familie sei voller Freude, wieder zusammengefunden zu haben. Die Nacht hätten die am Freitag angereisten Eltern und Chloé in einem Polizeigebäude in Straßburg verbracht.

