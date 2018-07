Istanbul (AFP) Die türkische Regierung hat zurückhaltend auf Berichte über einen bevorstehenden Antrag Ankaras bei der NATO auf Stationierung von Patriot-Abwehrraketen an der Grenze zu Syrien reagiert. Die Gespräche der Türkei mit ihren NATO-Partnern über "Sicherheitsrisiken, Herausforderungen und mögliche Reaktionen" dauerten an, hieß es am Samstag in türkischen Regierungskreisen. Laut türkischen Presseberichten von vor einigen Tagen hatte ein Vorauskommando aus niederländischen und US-Soldaten bereits einen potenziellen Stationierungsort für die Patriots in Südostanatolien inspiziert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.