Heerenveen (dpa) - Jenny Wolf hat im zweiten Lauf über 500 Meter beim Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen den dritten Rang belegt.

In 38,14 Sekunden musste die 33 Jahre alte Berlinerin nur der Vortagssiegerin Lee Sang-Hwa aus Südkorea (37,92) und der US-Amerikanerin Heather Richardson (38,13) den Vortritt lassen. Tags zuvor hatte Jenny Wolf nach einem Strauchler in der Zielkurve den Erfolg im ersten Rennen verpasst und war Fünfte geworden.

«Leider bin ich heute nicht so gut aus dem Startblock gekommen, und dann ist es natürlich kompliziert, auf maximales Tempo zu kommen», meinte die Olympia-Zweite. «Aber nach der schwierigen Vorsaison muss ich erst wieder mit der Doppelbelastung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen klarkommen», fügte sie hinzu. Mit ihren Weltcupsiegen 12 und 13 über 500 Meter übernahm Weltmeisterin Lee die Führung im Gesamtklassement vor Richardson.

Claudia Pechstein hat über 1500 Meter den vierten Platz belegt. In 1:58,03 Minuten rehabilitierte sich die 40 Jahre alte Berlinerin für ihren mäßigen elften Platz über 3000 Meter am Vortag. Siegerin auf der Mittelstrecke wurde die klar favorisierte Weltmeisterin Christine Nesbitt aus Kanada, die in 1:56,35 Minuten ihren insgesamt 35. Streckensieg im Weltcup erkämpfte.

Die Plätze zwei und drei gingen an die Niederländerinnen Marrit Leenstra (1:56,42) und Lotte van Beek (1:57,42). Die deutsche Meisterin Monique Angermüller wurde beim Bahnwechsel von ihrer Konkurrentin Linda de Vries behindert und landet auf Platz zwölf. Die Niederländerin wurde anschließend disqualifiziert.

Der deutsche Eisschnelllauf-Meister Samuel Schwarz hat beim ersten 1000-Meter-Rennen der Weltcup-Saison die angestrebte Top-10-Platzierung erkämpft. Der Berliner kam in 1:10,22 Minuten auf den zehnten Platz. Der Sieg ging in 1:09,43 Minuten an den Kanadier Denny Morrison vor dem finnischen 500-Meter-Sieger Pekka Koskela (1:09,51) und dem Niederländer Kjeld Nuis (1:09,53). Olympiasieger Shani Davis aus den USA hatte wegen eines im Training erlittenen Muskelfaserrisses in der Leiste seinen Start abgesagt.

Das erste 500-Meter-Rennen der Herren gewann der Finne Pekka Koskela in 34,96 Sekunden vor dem überraschend starken Polen Artur Was (34,98). Die deutschen Sprinter waren in der A-Gruppe nicht vertreten.