Jerusalem (AFP) Angesichts der Gewalteskalation in Nahost reist der französische Außenminister Laurent Fabius am Sonntag zu einem Besuch nach Israel und ins Westjordanland. In Jerusalem werde Fabius Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Außenminister Avigdor Lieberman treffen, teilte die französische Botschaft in Israel am Samstagabend mit. In Tel Aviv sei zudem ein Gespräch mit Verteidigungsminister Ehud Barak geplant. Anschließend wolle Fabius ins Westjordanland weiterreisen. In Ramallah soll er nach palästinensischen Angaben Präsident Mahmud Abbas treffen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.