Berlin (dpa) - Die Auswärtsserie des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga ist gerissen. Nach fünf Zu-Null-Siegen in den ersten fünf Spielen musste sich der Tabellenführer am 12. Spieltag im Derby beim 1. FC Nürnberg mit einem 1:1 begnügen.

Verfolger Schalke 04 konnte den Ausrutscher der Bayern nicht nutzen. Die Königsblauen verloren bei Bayer Leverkusen mit 0:2 (0:1) und verpassten damit die Gelegenheit, den Rückstand zu verringern. Schalke liegt als Zweiter acht Punkte hinter den Bayern, aber nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem Dritten Eintracht Frankfurt.

Die Hessen bezwangen den FC Augsburg mit 4:2 und blieben mit acht Punkten Rückstand Dritter. Einen Zähler dahinter rangiert Titelverteidiger Borussia Dortmund, der die SpVgg Greuther Fürth mit 3:1 schlug. Für eine Überraschung sorgte der SC Freiburg mit dem 2:1-Erfolg bei Hannover 96. Der Hamburger SV besiegte den FSV Mainz 05 mit 1:0.

Ausgerechnet im 185. bayerisch-fränkischen Derby riss die Serie des FC Bayern. Nach 495 Minuten ohne Gegentor in Auswärtsspielen musste Manuel Neuer bei Markus Feulners Schuss (46.) erstmals in dieser Saison hinter sich greifen. Dabei hatte es bei der Generalprobe für das Champions League-Duell in Valencia nach dem 1:0 durch den zum neunten Mal erfolgreichen Mario Mandzukic (3.) nach einem weiteren Bayern-Sieg ausgesehen. Der «Club» brachte den Punkt aber über die Zeit, obwohl Timo Gebhart (76.) die Rote Karte sah.

Schalke 04 kam in Leverkusen überhaupt nicht in Fahrt. In einer begeisternden Partie erzielten André Schürrle (45. Minute) und Stefan Kießling (67.) mit seinem achten Saisontreffer die Tore für die Bayer-Elf, die den Anschluss an die Führungsgruppe hielt. Zudem scheiterte Kießling mit einem Foulelfmeter an 04-Keeper Lars Unnerstall (80.). Acht Minuten vor dem Ende sah Gäste-Spieler Kyriakos Papadopoulos die Gelb-Rote Karte.

Dortmund fand nach zwei sieglosen Heimspielen gegen Fürth wieder in die Spur und stimmte sich mit dem 3:1 für die Aufgabe in der Königsklasse bei Ajax Amsterdam ein. Robert Lewandowski mit seinen Saisontreffern sechs und sieben (3./15.-Foulelfmeter) und Mario Götze (42.) trafen für den BVB, der nur eine Halbzeit lang Probleme mit den Franken hatte. Durch Zoltan Stieber (5.) war den Gästen sogar das 1:1 gelungen. Nach dem zehnten sieglosen Spiel müssen sich die Fürther auf einen längeren Aufenthalt im Tabellenkeller einstellen.

Im Aufsteigerduell gegen Augsburg stoppte die Frankfurter Eintracht den jüngsten Abwärtstrend und festigte ihren Platz in der Spitzengruppe. Nach einem Eigentor von FCA-Stürmer Sascha Mölders (7.) gelang Stefan Aigner (32.) das 2:0, ehe dem Koreaner Jo-Cheol Koo kurz vor der Pause der Anschlusstreffer für die Gäste gelang. Mit seinen Saisontreffern acht und neun besorgte Alexander Meier (51./75.-Handelfmeter) die Entscheidung, Mölders (64.) konnte nur noch verkürzen. Der FCA verlor zum vierten Mal in Serie und blieb Tabellenletzter.

Mönchengladbach kann zu Hause gegen Stuttgart einfach nicht mehr gewinnen. Nach dem 1:2 warten die Borussen schon seit mehr als sieben Jahren auf einen Heim-Dreier gegen die Schwaben. Dabei fing es mit dem 1:0 durch Martin Stranzl in der 7. Minute gut an für die Elf von Lucien Favre, doch schon 60 Sekunden später gelang Martin Harnik (8.) der Ausgleich für den VfB. Mit einem Eigentor machte Roel Brouwers (72.) den dritten Auswärtssieg für die Stuttgarter perfekt.

In einem schwachen Spiel feierte der Hamburger SV seinen ersten Heimsieg gegen Mainz nach vier vergeblichen Anläufen. Durch das sechste Saisontor von Heung-Min Son (64.) zog der HSV nach Punkten mit den Gästen gleich und festigte seine Position im Mittelfeld der Tabelle.

Der Sport-Club Freiburg war in Hannover bisher stets ein gern gesehener Gast. Doch diesmal hatten die gegen 96 zuletzt achtmal sieglosen Breisgauer keine Geschenke zu verteilen und feierten durch Jonathan Schmid (12.) und den Ex-Hannoveraner Jan Rosenthal (55.) einen 2:1-Sieg. Mit einem verwandelten Handelfmeter erzielte Mohammed Abdellaoue (33.) den einzigen Treffer für die Niedersachsen.