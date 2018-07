Aalen (SID) - Die Heimserie des Aufsteigers VfR Aalen in der 2. Fußball-Bundesliga ist beendet. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl verlor gegen den SC Paderborn 0:1 (0:1) und musste erstmals seit dem 0:3 gegen Spitzenreiter Eintracht Braunschweig am vierten Spieltag wieder eine Liga-Niederlage in der Scholz-Arena hinnehmen. Dadurch zogen die Paderborner in der Tabelle mit 22 Zählern an den Aalenern (20) vorbei.

In einem schwachen Spiel erzielte Manuel Gulde in der 58. Minute per Kopf den Siegtreffer für die Gäste. Die Chancen auf einen Sieg des VfR waren schon in der ersten Halbzeit gesunken, nachdem Andreas Hofmann wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (36.). In der 45. Minute scheiterte Christian Strohdiek mit einem Foulelfmeter an Aalens Torwart Jasmin Fejzic, nachdem der Schlussmann zuvor Deniz Naki zu Fall gebracht hatte. Es war nicht die einzige Chance, die die Gäste in Überzahl vor 5412 Zuschauern fahrlässig ausließen. Tim Kister vergab auf der Gegenseite sogar noch freistehend per Kopf (82.) die große Chance zum Ausgleich.

Fejzic bewahrte Aalen vor einer noch höheren Niederlage, auch Oliver Barth zeigte eine zufriedenstellende Leistung. Bei den Paderbornern waren Diego Demme und Mario Vrancic die auffälligsten Spieler.