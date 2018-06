Athen (AFP) In der griechischen Hauptstadt Athen haben am Samstag tausende Menschen der blutigen Unterdrückung der Studentenrevolte im Polytechnikum am 17. November 1973 durch die damals regierende Militärjunta gedacht. Die Demonstranten zogen zur Botschaft der USA, die seinerzeit die Obristenherrschaft unterstützten. Dort verbrannten sie eine amerikanische Flagge. Wegen der jedes Jahr stattfindenden Demonstration waren diesmal laut einem Bericht des Fernsehsenders Net fast 7000 Polizisten im Einsatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.