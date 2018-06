Berlin (dpa) - Die Bundeswehr steht voraussichtlich kurz vor einem Nato-Einsatz an der türkisch-syrischen Grenze. Nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» will die Türkei bereits morgen eine offizielle Bitte an die Nato richten und zum Schutz ihres Territoriums Flugabwehrraketen vom Typ «Patriot» anfordern. Die Nato werde der Bitte umgehend entsprechen. Deutschland werde deshalb ein oder zwei «Patriot»-Staffeln mit Bedienungsmannschaft in die Türkei verlegen. Vom Verteidigungsministerium in Berlin gab es noch keine Bestätigung.

