Grüne geben Claudia Roth und Cem Özdemir neuen Rückenwind

Hannover - Grünen-Chefin Claudia Roth ist wenige Tage nach ihrer Schlappe bei der Urwahl der Partei mit einem starken Ergebnis im Amt bestätigt worden. Mit 88,5 Prozent erzielte sie auf dem Parteitag in Hannover ihr zweitbestes Resultat. Nun führt sie die Partei weiter für mindestens ein Jahr mit Co-Parteichef Cem Özdemir, der 83,3 Prozent erzielte. Zuvor war über die soziale Ausrichtung debattiert worden: Die Partei will eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze von 374 auf 420 Euro und einen Mindestlohn von 8,50 Euro.

Israels Raketenabwehr schießt Rakete aus Gaza vor Tel Aviv ab

Tel Aviv (dpa) - Die israelische Raketenabwehr hat eine Rakete aus dem Gazastreifen kurz vor der Stadtgrenze von Tel Aviv vom Himmel geholt. Zu dem Angriff bekannte sich der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden. Es war der dritte Tag in Folge, dass der Großraum Tel Aviv mit Raketen angegriffen wurde. Über Opfer wurde nichts bekannt. Zuvor hatte Israels Luftwaffe die Zentrale der Hamas in Gaza zerbombt. Der Regierungskomplex sei schwer beschädigt worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Maan.

Laut «SZ» steht Bundeswehr vor «Patriot»-Einsatz in Türkei

Berlin (dpa) - Die Bundeswehr steht voraussichtlich kurz vor einem Nato-Einsatz an der türkisch-syrischen Grenze. Nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» will die Türkei bereits morgen eine offizielle Bitte an die Nato richten und zum Schutz ihres Territoriums Flugabwehrraketen vom Typ «Patriot» anfordern. Die Nato werde der Bitte umgehend entsprechen. Deutschland werde deshalb ein oder zwei «Patriot»-Staffeln mit Bedienungsmannschaft in die Türkei verlegen. Vom Verteidigungsministerium in Berlin gab es noch keine Bestätigung.

Anklage gegen drei Griechen nach Angriff auf deutschen Konsul

Thessaloniki (dpa) - Zwei Tage nach den Attacken auf den deutschen Generalkonsul in Thessaloniki hat die Staatsanwaltschaft der Stadt Anklage gegen drei Griechen erhoben. Der Generalkonsul war am Rande eines Treffens deutscher und griechischer Bürgermeister angegriffen und mit Kaffee übergossen worden. Der deutsche Griechenland-Beauftragte Hans-Joachim Fuchtel hatte mit einem Vergleich der Produktivität griechischer und deutscher Arbeitnehmer Empörung ausgelöst und der Generalkonsul hatte den Ärger abbekommen.

Ägyptens Verkehrsminister tritt nach Zugunglück zurück

Kairo (dpa) - Nach einem schweren Zugunglück ist der ägyptische Verkehrsminister Mohammed Raschad al-Matini zurückgetreten. Wie staatliche Medien berichteten, reichte er sein Rücktrittsgesuch nur kurz nach Bekanntwerden des Unfalls in der südlichen Provinz Assiut ein. Ungesicherte und völlig veraltete Bahnanlagen führen in Ägypten immer wieder zu schweren Unfällen. Heute waren bei dem Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Zug mindestens 50 Menschen umgekommen, darunter mehr als 40 Kinder.

Bundestagsabgeordnete dürfen BahnCard auch privat nutzen

Berlin (dpa) - Bundestagsabgeordnete dürfen ihre BahnCard ab sofort auch für private Fahrten nutzen. Ein Sprecher des Bundestages bestätigte eine entsprechende Änderung. Hintergrund ist die Diskussion über kostenlose Bahnfahrten von SPD-Spitzenkandidat Peer Steinbrück zu bezahlten Vorträgen. Deshalb hat die Bundestagsverwaltung jetzt präzisiert: Alle Mitglieder des Parlaments bekommen die BahnCard 100 für die 1. Klasse. Man habe weder eine Veranlassung noch die Möglichkeit, die Verwendung zu kontrollieren.