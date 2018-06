Hannover (dpa) - Die Grünen wählen auf ihrem Bundesparteitag in Hannover heute ihre komplette Führung neu. Auch die langjährige Grünen-Chefin Claudia Roth stellt sich zur Wiederwahl. Bei der Urwahl des Spitzenduos für den Bundestagswahlkampf 2013 hatte sie eine herbe Schlappe einstecken müssen. Zur Wiederwahl steht auch Co-Parteichef Cem Özdemir. Gewählt werden der gesamte Vorstand und der Parteirat. Vor den Wahlen wird es in Hannover um die Sozialpolitik gehen. Die Grüne wollen Korrekturen an der Agenda 2010 vornehmen.

