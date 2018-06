Berlin (dpa) - Beim Parteitag der Grünen in Hannover wird mit Spannung das Ergebnis der Abstimmung über Parteichefin Claudia Roth erwartet. Sie tritt trotz ihrer jüngsten Niederlage bei der Urwahl des grünen Wahlkampf-Spitzenduos zum sechsten Mal für den Vorsitz an. Roth hatte nur 26 Prozent erhalten und vorübergehend an Rückzug gedacht. Die Grünen werden von Fraktionschef Jürgen Trittin und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt in den Bundestagswahlkampf geführt.

