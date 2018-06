Moskau (AFP) Russland hat das UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien nach dem Freispruch des kroatischen Ex-Generals Ante Gotovina als voreingenommen kritisiert. Das Urteil zu Gotovina und dem ebenfalls freigesprochenen Ex-General Mladen Markac wecke "Zweifel an der erklärten Objektivität und Unparteilichkeit" des Gerichts, teilte das russische Außenministerium am Samstag mit. Die "Fragwürdigkeit der Entscheidung" zeige sich auch an der Tatsache, dass zwei der fünf Richter nicht dafür gestimmt hätten.

