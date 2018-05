Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will die energetische Gebäudesanierung in Deutschland vorantreiben. Angesichts einer schwierigen weltwirtschaftlichen Situation müsse alles getan werden, um möglichst viele Wachstumsimpulse im nächsten Jahr zu setzen, sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft. Deshalb werde sie bei den Haushaltsberatungen im Bundestag noch einmal die Länder dazu aufrufen, das Gesetz zur Gebäudesanierung endlich zu verabschieden. Die Koalition will die Sanierung von Häusern mit Steuervergünstigungen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro fördern.

