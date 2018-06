Prag (dpa) - Der Tscheche Tomas Berdych hat im Davis-Cup-Finale das zweite Einzel gewonnen und für die Gastgeber im Duell mit Titelverteidiger Spanien den Ausgleich zum 1:1 geschafft.

Die Nummer 6 der Weltrangliste kämpfte sich am Freitagabend in Prag gegen Nicolas Almagro in fünf Sätzen mit 6:3, 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 durch. Damit kann im Doppel am Samstag noch keine Entscheidung über den Cup-Sieger fallen.

Der Spanier David Ferrer hatte sich zum Auftakt klar in drei Sätzen mit 6:3, 6:4 und 6:4 gegen Radek Stepanek durchgesetzt. Die Iberer, die auf den schon seit Monaten verletzten Superstar Rafael Nadal verzichten mussten, können den vierten Titel in fünf Jahren perfekt machen. Die Gastgeber wollen - wie schon die Fed-Cup-Frauen vor zwei Wochen an gleicher Stelle - den begehrtesten Mannschaftstitel des Jahres für Tschechien gewinnen.