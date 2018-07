Washington (AFP) Die beiden in den Skandal um den zurückgetretenen CIA-Chef David Petraeus verwickelten Frauen Paula Broadwell and Jill Kelley haben offenbar seit 2009 mehrere Male das Weiße Haus in Washington besucht. Seine Biografin und frühere Geliebte Broadwell habe im Juni 2009 sowie im Juni 2011 in dem an das Weiße Haus angrenzende Eisenhower-Gebäude an Treffen zu Afghanistan und Pakistan teilgenommen, sagte ein US-Regierungsvertreter am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

