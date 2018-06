Offenbach (dpa) - Heute halten sich oft Nebel- und Hochnebelfelder, die sich meist nur nördlich und nordöstlich der Mittelgebirge sowie am Alpenrand auflösen. Auf den Bergen bleibt es aber häufig sonnig. Im Nordwesten kommen im Tagesverlauf neue dichte Wolken auf.

Im Dauernebel bewegt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Temperatur zwischen 0 und 5 Grad, sonst zwischen 6 und 11 Grad, in einigen Mittelgebirgen bei bis zu 14 oder 15 Grad. Der Wind weht meist schwach, an der See auch mäßig aus südlichen Richtungen.

In der Nacht zum Sonntag breiten sich Nebel- und Hochnebel erneut aus. Im Westen und Nordwesten kommt mit der dichteren Bewölkung allmählich etwas Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 0 Grad, dort wo es länger klar bleibt bei bis zu -5 Grad.