Phnom Penh (dpa) - Die zehn Staats- und Regierungschefs der Südostasiatischen Staatengemeinschaft haben in Kambodscha ihre Gipfelberatungen begonnen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Verabschiedung einer Menschenrechtsdeklaration. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte hat den Text im Vorfeld kritisiert. In einem aktuellen Entwurf hieß es, Menschenrechte müssten abgewogen werden gegen nationale Sicherheitsinteressen und regionale Moralvorstellungen. Am Nachmittag trifft US-Präsident Barack Obama im Asean-Mitgliedsland Thailand ein.

