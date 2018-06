Austin (SID) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel geht mit 13 Punkten Vorsprung auf Fernando Alonso ins letzte Saisonrennen am kommenden Sonntag in Sao Paulo. Deshalb reicht dem Heppenheimer Red-Bull-Piloten selbst bei einem Sieg von Ferrari-Fahrer Alonso Platz vier, um den dritten Titel in Folge zu gewinnen. Bei Punktgleichheit würde die höhere Anzahl an Saisonsiegen für Vettel sprechen.

Vettel wird erneut Weltmeister, wenn er vor Alonso ins Ziel kommt, bei einem Alonso-Sieg Vierter wird, bei Platz zwei von Alonso Siebter wird oder bei Platz drei von Alonso Neunter wird.