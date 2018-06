Sinsheim (SID) - Perfekte Premiere für Klaus Allofs: Der neue Manager des VfL Wolfsburg bejubelte auf der Bank der Niedersachsen ein 3:1 (2:0) bei 1899 Hoffenheim. Makoto Hasebe (6.), Bas Dost (24.) und Naldo (78.) sorgten mit ihren Toren zum Abschluss des 12. Spieltags der Fußball-Bundesliga für den gelungenen Einstand des ehemaligen Bremers. Es war der vierte Sieg der Wölfe im fünften Pflichtspiel nach der Trennung von Ex-Teammanager Felix Magath.

Wolfsburg (14 Punkte) kletterte durch den Erfolg auf den 13. Platz und überholte die Hoffenheimer. Die Kraichgauer, für die lediglich der eingewechselte Eren Derdiyok (88.) traf, hinken weiter den eigenen Erwartungen hinterher. Der Klub von Mäzen Dietmar Hopp hatte zu dieser Phase einer Saison noch nie so wenige Punkte wie derzeit (12) auf dem Konto. Zudem stellt Hoffenheim die schwächste Defensive der Liga.

Allofs hatte am Mittwoch seinen Wechsel vom Ligarivalen Werder Bremen zum VfL offiziell bestätigt. Die Wolfsburger sollen für den Vize-Weltmeister von 1986, der einen Vertrag bis 2016 unterschrieben hat, einen Millionenbetrag in mittlerer einstelliger Höhe an die Weser überwiesen haben.

Die vordringlichste Aufgabe von Allofs ist die Lösung der Trainerfrage. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Interimstrainer Lorenz-Günther Köstner auch in der Rückrunde noch Cheftrainer in Wolfsburg ist. Hartnäckig halten sich am Mittellandkanal die Gerüchte um Mirko Slomka (Hannover 96). Und obwohl es beide Parteien vehement bestreiten, wird auch der Name von Werder-Coach Thomas Schaaf nach wie vor gehandelt.

Vor 20.500 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena führte die erste Chance des Spiels gleich zum Tor. Nach Vorarbeit von Ivica Olic erzielte Hasebe per Kopf seinen ersten Saisontreffer. Die Führung gab Köstner, der in der Saison 2005/06 den damaligen Regionalligisten aus Hoffenheim trainiert hat, einmal mehr Recht. Der Coach hatte im fünften Plichtspiel unter seiner Regie zum fünften Mal die gleiche Startaufstellung gewählt.

Die Hoffenheimer, die ohne Jannik Vestergaard und den gesperrten Marvin Compper auskommen mussten, wirkten nach dem Rückstand nur kurz geschockt. Die Kraichgauer, deren schwer verunglückter Offensivspieler Boris Vukcevic mittlerweile aus dem Koma erwacht ist, waren um den Ausgleich bemüht. Die beste Chance vergab Roberto Firmino. Der Brasilianer scheiterte mit einem Distanzschuss am Wolfsburger Torwart Diego Benaglio.

Die gute Phase der Gastgeber dauerte aber nur bis Mitte der ersten Hälfte. Dann übernahmen die Niedersachsen wieder das Kommando. Nach Vorarbeit von Josue, der einen Fehler Firminos nutzte, erzielte Dost sein fünftes Saisontor. In der 35. Minute sorgte ein Distanzschuss von Daniel Williams wenigstens ansatzweise für Gefahr vor dem Wolfsburger Tor. Die größte Chance zum Anschlusstreffer vergab der völlig freistehende Sejad Salihovic (42.) per Kopfball.

Nach dem Seitenwechsel gaben die Gastgeber mächtig Gas. Doch weder Kevin Volland noch Joselu konnten ihre Möglichkeiten nutzen. Auf der Gegenseite hätten die Gäste die schwache Chancenverwertung der Hoffenheimer bestrafen können. Innenverteidiger Matthieu Delpierre rettete auf der Torlinie (62.). Naldo sorgte dann per Freistoß für die Entscheidung.

Beste Spieler aufseiten der Wolfsburger waren Simon Kjaer und Spielmacher Diego. Bei den Hoffenheimern konnten Sebastian Rudy und Volland überzeugen.