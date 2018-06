London (AFP) Britische Soldaten in Afghanistan haben Besuch von Daniel Craig alias James Bond bekommen. Der Darsteller des legendären Geheimagenten 007 kam am Sonntag ins Camp Bastion, um etwa 800 Soldaten den neuen Bond-Film "Skyfall" persönlich vorzustellen, wie das Verteidigungsministerium in London mitteilte. Craig habe das Feldlager besichtigt und sich mit Soldaten und Patienten des Feldlazaretts unterhalten. Zum Abschluss feuerte er auf dem Schießübungsplatz ein paar Maschinengewehrsalven ab, wie es in der Mitteilung weiter hieß.

