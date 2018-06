Phnom Penh (AFP) Die Südostasiatische Staatengemeinschaft (ASEAN) hat am Sonntag eine umstrittene Erklärung zum Schutz der Menschenrechte verabschiedet. "Dies ist ein Vermächtnis für unsere Kinder", lobte der philippinische Außenminister Albert del Rosario die Erklärung nach der Unterzeichnungszeremonie beim ASEAN-Gipfel in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Die Staats- und Regierungschefs der zehn ASEAN-Mitglieder begrüßten den Beschluss als Grundsatzentscheidung, die dem Schutz der 600 Millionen Menschen in der Region diene.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.