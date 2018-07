Gaza (dpa) - Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in Gaza sind nach palästinensischen Angaben neun Zivilisten getötet worden. Ein Sprecher des Hamas-Gesundheitsministeriums teilte mit, unter den Toten seien fünf Kinder und zwei Frauen. Zehn Menschen seien verletzt worden. US-Präsident Barack Obama bekräftigte das Selbstverteidigungsrecht Israels. Kein Land würde es tolerieren, dass von außerhalb seiner Grenzen immer wieder Raketen auf sein Territorium abgefeuert würden, sagte der Präsident am Rande seines Besuchs in Thailand.

