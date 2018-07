Austin (dpa) - Sebastian Vettel hat sich trotz großen Kampfes in seinem 100. Formel-1-Rennen geschlagen geben müssen und den vorzeitigen Titel-Hattrick verpasst.

Der Red-Bull-Pilot konnte bei der Formel-1-Premiere im texanischen Austin die Angriffe des pfeilschnellen McLaren mit Lewis Hamilton am Steuer letztlich nicht mehr abwehren und musste sich mit dem zweiten Rang abfinden. Widersacher Fernando Alonso landete auch dank einer umstrittenen Ferrari-Finte noch vor dem Start zum Großen Preis der USA nur einen Platz hinter dem 25 Jahre alten Asphalt-Cowboy aus Heppenheim. Immerhin reichte aber allein Vettels Auftritt für den dritten Titel für Red Bull in der Konstrukteurswertung nacheinander.

Der historische dritte Fahrer-Titel in Serie könnte für Vettel auch nur noch eine Frage von Tagen sein: Beim Finale am kommenden Sonntag in Sao Paulo reicht dem Heppenheimer der vierte Rang - selbst wenn Alonso gewinnen würde. Dennoch dürfte Vettel mit einem bitteren Beigeschmack am Dienstag von Austin Richtung Brasilien aufbrechen: Nicht nur die umstrittene Ferrari-Order dürfte für weiteren Zündstoff sorgen, auch der Ausfall seines Teamkollegen Mark Webber wegen einer erneut kaputten Lichtmaschine dürfte den Heppenheimer nicht ganz sorgenfrei schlafen lassen.

Denn den womöglich entscheidenden Schachzug, um weiter im WM-Rennen gegen Vettel bleiben zu können, machte Red-Bull-Rivale Ferrari schon vor dem Start. Am Wagen von Felipe Massa musste ganz plötzlich das Getriebe gewechselt werden, der Brasilianer selbst konnte sich ein vielsagendes Grinsen nicht verkneifen. Vettel tat die Ferrari-Finte lapidar ab: «Das ist nicht unsere Sache.»

Durch die Zurückversetzung von Massa rutschte Alonso noch einen weiteren Platz nach vorne. Und: Der Champion von 2005 und 2006 durfte als Siebter von der besseren sauberen Seite ins Rennen starten. Als die Roten Ampeln dann ausgingen, hielten die 120 000 Zuschauer auf dem nagelneuen Circuit of the Americas den Atem an. Alonso katapultierte sich binnen weniger Sekunden an Nico Hülkenberg im Force India, Abu-Dhabi-Sieger Kimi Räikkönen im Lotus und auch noch Rekordchampion Michael Schumacher im Mercedes vorbei. Auf der Kuppe der ersten Kurve lag Alonso schon auf jenem vierten Rang und damit genau auf dem Platz, den er mindestens holen musste, damit Vettel sich nicht vorzeitig krönen konnte.

Allerdings wurde schnell deutlich, dass es für den Heppenheimer keine Spazierfahrt auf dem 5,513 Kilometer langen Kurs würde. Nachdem er seine 36. Karriere-Pole souverän verteidigt hatte, konnte er den künftigen Mercedes-Piloten Hamilton nicht abschütteln. Der Brite blieb in Sekunden-Abstand hinter Vettel, dessen Fan-Club in Heppenheim jedes Manöver gebannt beim Public Viewing verfolgte.

Während seine Anhänger den Titel schon vor Augen wähnten, wollte Vettel sich von der Aussicht auf den historischen Hattrick unter keinen Umständen ablenken lassen. «Es ist genau das Geheimnis, das auszublenden», beteuerte Vettel. Seinen Rückspiegel konnte Vettel aber nicht verhängen und da sah er Runde um Runde immer größer den McLaren von Hamilton. Und dann auch das noch: In Runde 18 von insgesamt 56 rollte der Red Bull von Teamkollege Mark Webber aus - und Alonso war mal wieder der Profiteur.

Hamiltons Attacken ließen etwas nach, der Champion von 2008 kam als erster zum Reifenwechsel, unmittelbar dahinter Alonso. Eine Runde später bekam auch Vettels Rennwagen Abbey die harten Pirelli-Pneus aufgezogen. Alles lief wie geschmiert beim Renn- und WM-Spitzenreiter: Alonso verlor bei seinem Boxenstopp einige Sekunden, konnte letztlich aber seinen dritten Rang halten. Vettels noch größeres Problem hieß sowieso Hamilton: Auf der langen Geraden kam der Engländer immer wieder gefährlich nah. In der 42. Runde war es soweit: Vettel konnte die Attacke nicht mehr verhindern. Die vermeintlichen 20 Punkte Vorsprung zu diesem Zeitpunkt auf Alonso mit Blick aufs Finale schmolzen auf 13.

In den noch verbleibenden Runden kam Vettel noch einmal etwas an Hamilton ran es reichte aber nicht mehr, um als Sieger die 308,405 Kilometern zu beenden. Für den Briten war es der 21. Sieg. Für Vettel, der sich zum Schluss noch die schnellste Rennrunde sicherte, war es der sechste Podiumsplatz in den vergangenen sechs Rennen.

Neben dem 25 Jahre alten Hessen, der 2007 beim bis dato letzten USA-Rennen seinen Einstieg in die Formel 1 gefeiert hatte, schaffte es aus deutscher Sicht nur noch Hülkenberg als Achter in die Top Ten. Schumacher wurde in seinem vorletzten Formel-1-Rennen deprimierender 16, Rosberg landete drei Plätze davor. Glock kam auf Rang 18.

