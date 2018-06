Gaza (AFP) Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zum Sonntag ein Medienzentrum in Gaza-Stadt bombardiert. Bei dem Angriff seien mindestens drei Journalisten verletzt worden, berichteten palästinensische Ärzte. In dem Gebäude sind mehrere Medien untergebracht, unter ihnen auch der arabischsprachige Fernsehsender Al-Kuds TV.

