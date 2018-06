Hannover (dpa) - Mit einer Debatte über die Atom-Endlagersuche haben die Grünen am Morgen den dritten und letzten Tag ihres Bundesparteitags in Hannover begonnen. Die rund 800 Delegierten wollen klären, ob der Salzstock Gorleben bei einer neuen Suche in der Auswahl bleiben oder von vornherein ausgeschlossen werden soll. Das Thema sorgt in der Partei für Zündstoff. Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl in Niedersachsen drängen die Landes-Grünen auf einen politischen Ausschluss, weil es kein ausreichendes Deckgebirge über dem Salzstock in Gorleben gebe, um den Atommüll abzuschirmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.