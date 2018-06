Shanghai (SID) - Dreieinhalb Monate nach den Olympischen Spielen hat Juliane Schenk auch die Revanche für London verloren. Deutschlands beste Badmintonspielerin unterlag im Halbfinale der China Open in Shanghai der 17-jährigen Thailänderin Ratchanok Intanon mit 21:18, 10:21, 14:21. Bei den Sommerspielen war die 29-Jährige vom deutschen Mannschaftsmeister EBT Berlin überraschend im Achtelfinale gegen die dreimalige Junioren-Weltmeisterin ausgeschieden.

"Juliane hat nie richtig ins Spiel gefunden. Die Thailänderin hingegen hat keine Schwächen gezeigt und durchweg Druck gemacht. Juliane konnte nur reagieren, sie war immer im Hintertreffen", sagte Martin Kranitz, Sportdirektor des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV). Chef-Bundestrainer Jakob Høi war von der Leistung Intanons beeindruckt: "Sie hat unwahrscheinlich gut gespielt, mutig und ohne Nerven zu zeigen." Die Asiatin wird in der Weltrangliste schon auf Rang zehn geführt, sechs Plätze hinter Schenk.

Zu mehr reichte es für Ratchanok Intanon aber nicht. Im Finale des mit 400.000 Dollar (ca. 315.000 Euro) dotierten Superseries-Turniers stand sie am Sonntag auf verlorenem Posten und verlor gegen Olympiasiegerin Li Xuerui aus China in nur 31 Minuten mit 12:21 und 9:21. Schenk qualifizierte sich aber trotz der Niederlage für das Finalturnier der besten acht Spielerinnen in Shenzen/China (12. bis 16. Dezember).

Im Damen-Doppel triumphierten die Chinesinnen Yu Yang und Wang Xiaoli, die bei den Olympischen Spielen in London wegen Ergebnismanipulation neben drei weiteren Paarungen aus Indonesien und Südkorea disqualifiziert worden waren. Alle vier Doppel hatten in den abschließenden Gruppenspielen versucht, ihre Spiele zu verlieren, um leichtere Gegner zu erhalten. Da die Doppel gegeneinander spielten, kam es in der Wembley Arena zu abstrusen Szenen.