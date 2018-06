Beirut (AFP) Syrische Rebellen sollen im Osten des Landes einen seit Wochen heftig umkämpften Flughafen unter ihre Kontrolle gebracht haben. Der Flughafen Hamdan an der Grenze zum Irak sei ebenso wie weite Teile des Grenzgebiets in der Hand der Gegner von Präsident Baschar al Assad, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. Der in der Nähe der Grenzstadt Albu Kamal liegende Agrar-Flughafen war demnach von der Armee als Stützpunkt für Kampfhubschrauber genutzt worden. Bei der Einnahme des Geländes hätten die Rebellen auch mehrere Panzer sowie Granatwerfer beschlagnahmt.

