Prag (dpa) - Titelverteidiger Spanien hat im Davis-Cup-Finale gegen Tschechien zum 2:2 ausgeglichen. Der Weltranglisten-Fünfte David Ferrer setzte sich am Sonntag gegen Tomas Berdych mit 6:2, 6:3, 7:5 durch.

Damit fällt die Entscheidung in Prag im letzten Einzel zwischen Radek Stepanek und Nicolas Almagro. Gastgeber Tschechien war tags zuvor überraschend nach dem Doppel mit 2:1 in Führung gegangen. Die spanischen Tennis-Herren streben auch ohne ihren verletzten Starspieler Rafael Nadal den vierten Titel in fünf Jahren an.