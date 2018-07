Washington (AFP) Die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) hat das Ende ihrer Zusammenarbeit mit der deutschen Agentur dapd bekräftigt. Grund für die Kündigung des Kooperationsvertrages seien der Insolvenzantrag der dapd sowie ausstehende Zahlungen gewesen, erklärte AP-Sprecher Paul Colford am Montag. Die global tätige US-Agentur hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, ab dem 1. Januar im deutschsprachigen Raum mit dem dapd-Konkurrenten Deutsche Presse-Agentur (dpa) zusammenzuarbeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.