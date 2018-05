München (AFP) Mehr als 450 Stromversorger erhöhen laut Zählung des Vergleichsportals Check24 zum neuen Jahr die Preise - darunter auch die großen Versorger Eon und Vattenfall. Insgesamt 28 Millionen Haushalte müssten ab 2013 mehr für Strom bezahlen, und zwar im Schnitt 154 Euro oder zwölf Prozent mehr, teilte Check24 am Montag in München mit. Die Eon Vertriebsgesellschaften heben die Strompreise demnach um rund zehn Prozent an, Vattenfall habe zum Januar eine Verteuerung angekündigt, die für einen vierköpfigen Musterhaushalt Mehrausgaben von 176 Euro im Jahr bedeuteten.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.