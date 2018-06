Brüssel (AFP) Die Europäische Union sieht im jüngst gebildeten Oppositionsbündnis Syrische Nationale Koalition den "legitimen Vertreter" des syrischen Volks. In einer am Montag in Brüssel veröffentlichten Erklärung der EU-Außenminister hieß es, die EU sei bereit, die Koalition "in ihren Bemühungen und Verbindungen zur internationalen Gemeinschaft zu unterstützen".

