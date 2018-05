Paris (dpa) - Verkehrsminister Bertrand Saint-Jean steht ständig unter Strom. Ein Reisebus ist verunglückt, mehrere Jugendliche sind tot. Mitten in der Nacht rast der Politiker zusammen mit seiner Chefin für Öffentlichkeitsarbeit an den Unfallort.

Dort gibt er der Presse seine Betroffenheit kund, um sich nur wenige Stunden später in Paris um die umstrittene Privatisierung der Bahnhöfe zu kümmern. In «Der Aufsteiger» wirft der französische Regisseur Pierre Schoeller einen Blick hinter die komplexen politischen Machtstrukturen und die Machenschaften an den Führungsspitzen. In dem Film, der in Cannes in der Reihe «Un certain regard» gezeigt wurde (Originaltitel: L'Exercice de l'Etat), spielt sich vor allem Olivier Gourmet als Saint-Jean in den Vordergrund.

(Der Aufsteiger, Frankreich 2011, 112 Min., FSK ab 12, von Pierre Schoeller, mit Olivier Gourmet, Michel Blanc und Zabou Breitmann)

