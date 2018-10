München (SID) - Mario Gomez und Franck Ribéry stehen im Kader von Fußball-Rekordmeister Bayern München für das Champions-League-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) beim FC Valencia. Ribéry fehlte am vergangenen Samstag in der Begegnung beim 1. FC Nürnberg (1:1) wegen einer Rippenprellung. Ob der Franzose in Valencia auflaufen kann, ist noch offen. Gomez steht in dieser Spielzeit nach seiner Operation am linken Sprunggelenk im August erstmals im Aufgebot der Münchner.

Insgesamt nahm Trainer Jupp Heynckes 19 Spieler mit nach Spanien. Arjen Robben und Jérôme Boateng (beide Muskelfaserriss) fehlen weiterhin. Innenverteidiger Boateng hat aber schon wieder mit dem Lauftraining begonnen.