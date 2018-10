Rangun (dpa) - US-Präsident Barack Obama ist nach seinem sechsstündigen Besuch in Birma nach Kambodscha weitergeflogen. Er wird dort bis morgen am Gipfeltreffen der Südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean teilnehmen. Obama war in der Hafenstadt Rangun begeistert empfangen worden. Er traf Präsident Thein Sein, Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi und ehemalige politische Häftlinge. Dabei mahnte Obama weitere Reformen an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.