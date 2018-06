Havanna (AFP) Zum Auftakt der Friedensgespräche mit der kolumbianischen Regierung hat die FARC-Guerilla eine einseitige Waffenruhe angekündigt. Das Sekretariat der FARC ordne das "Ende der Militäreinsätze gegen die öffentliche Ordnung an", sagte der Chefunterhändler der Rebellen, Iván Márquez, am Montag kurz nach seiner Ankunft am Verhandlungsort in Kubas Hauptstadt Havanna. Die Waffenruhe beginne um Mitternacht (Ortszeit) und werde zwei Monate andauern. Die Delegation der kolumbianischen Regierung traf in Havanna ein, ohne eine Erklärung abzugeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.