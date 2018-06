Minsk (AFP) Die führende weißrussische Menschenrechtsorganisation Wjasna muss auf Anordnung der Justiz ihr Büro in der Hauptstadt Minsk räumen. Sie hätten eine Woche Zeit, die Räume, die dem inhaftierten Wjasna-Präsidenten Ales Beljazki gehören, zu verlassen, sagte dessen Stellvertreter Valentin Stefanowitsch am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Beljazkis Frau habe am Samstag eine entsprechende Aufforderung der Justiz erhalten.

