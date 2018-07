Berlin (SID) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat Flügelspieler Derrick Byars verpflichtet. Der 28 Jahre alte und 2,01 Meter große Amerikaner, der bereits in der Saison 2009/2010 in der Hauptstadt spielte, unterschrieb einen Vertrag bis zum Jahresende. Per Option kann der Vertrag bis zum Saisonende verlängert werden.

Wie der frühere deutsche Serienmeister mitteilte, werde "mit Hochdruck" an einer Spielfreigabe für das Euroleague-Spiel am Donnerstag im französischen Chalon gearbeitet. "Da Derrick mich aus meiner Zeit in Köln kennt, bin ich zuversichtlich, dass er sich schnell in mein System einfindet und uns eine größere Rotation ermöglicht, die wir vor allem in der Euroleague brauchen", sagte Berlins Trainer Sasa Obradovic.