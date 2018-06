München (dpa) - Der Computertechnik-Spezialist Kontron bekommt einen neuen Chef. Rolf Schwirz, zuletzt an der Spitze von Fujitsu Technology Solutions, wechselt zum 1. Dezember in den Kontron-Vorstand und wird am 1. Januar den langjährigen Vorstandschef Ulrich Gehrmann ablösen.

Kontron ist ein Spezialist für kleine Computersysteme, die in Geräten und Anlagen integriert werden. Der 54-jährige Gehrmann sagte am Montag in Eching bei München, er gehe aus persönlichen Gründen und wechsele nicht zur Konkurrenz. Aufsichtsratschef Helmut Krings betonte, Gehrmann habe Kontron von einem Hardware-Lieferanten zu einem serviceorientierten Lösungsanbieter entwickelt und erfolgreich durch die Finanzkrise gesteuert. Der 53-jährige Schwirz sei ein sehr erfahrener Nachfolger.

